« Starmania : l’anniversaire-événement, les 45 ans » : les artistes ce soir sur France 2 (16 novembre 2024)

Publicité





« Starmania : l’anniversaire-événement, les 45 ans » du 16 novembre 2024 – « Starmania : l’anniversaire-événement, les 45 ans », c’est la soirée qui vous attend ce samedi soir sur France 3.





A découvrir sur France 3 dès 21h05 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





« Starmania : l’anniversaire-événement, les 45 ans » : les artistes présents ce soir

Il y a 45 ans, Starmania voyait le jour grâce au génie de Michel Berger et Luc Plamondon. Pour célébrer ce 45ᵉ anniversaire de manière inoubliable, France 2 vous invite à une soirée événement dédiée à ce chef-d’œuvre intemporel de l’opéra rock !

Retrouvez tous les plus grands succès de la comédie musicale : Le monde est Stone, Le blues du businessman, Ce soir on danse à Naziland, SOS d’un terrien en détresse, Monopolis, Ziggy et bien d’autres. Ce soir, Starmania : L’anniversaire événement vous fera revivre ces morceaux légendaires.



Publicité





Pour l’occasion, les plus grands artistes français, québécois, et pour la première fois, la nouvelle troupe dirigée par Thomas Jolly se réunissent pour un spectacle exceptionnel !

Sur la scène de l’Agora à Québec, retrouvez Patrick Bruel, Garou, Jenifer, Isabelle Boulay, Hélène Ségara, Santa, Diane Tell, Shy’m, Peter Kingsberry, Michaël Gregorio, Anne Sila, Véronic Dicaire, Vincent Niclo, Daniel Lavoie, Élodie Frégé, Claude Dubois, Pierre Lapointe, Fabienne Thibeault, et bien sûr, la nouvelle troupe de Starmania. En solo, duo, ou en collégiales, ils réinterpréteront les plus belles chansons du répertoire.

Au-delà des performances musicales, plongez dans l’histoire fascinante de Starmania à travers des archives inédites. Redécouvrez la genèse de cette comédie musicale culte, ses personnages emblématiques et ses titres mythiques, en rendant hommage aux artistes qui ont marqué l’univers de Starmania, tels que France Gall, Daniel Balavoine, et Maurane.

Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer pour célébrer ce monument de la musique !