Echappées Belles du 16 novembre : direction la Guadeloupe ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 16 novembre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « De la Guadeloupe à Saint-Martin » suivi de la rediffusion « Nouvelle-Zélande : voyage au bout du monde ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 16 novembre 2024, à 21h – « De la Guadeloupe à Saint-Martin » (inédit)

Comment l’île de Saint-Martin et l’archipel de la Guadeloupe ont-ils réussi à protéger leur nature luxuriante, et en quoi celle-ci est-elle devenue un atout pour ces territoires ? Sabine Quindou entame son voyage à bord d’un voilier de 12 mètres, navigué par le skipper guadeloupéen Rodolphe Sepho. Leur périple les conduit vers l’îlet du Gosier…

Sujets : les aventuriers de la Guadeloupe/Le Gwoka se réinvente/Le secret de jouvence/Une jeunesse de retour/Les bienfaits de l’eau soufrée/Saint-Martin, une île internationale.



Echappées Belles du 16 novembre à 22h35 – « Nouvelle-Zélande : voyage au bout du monde » (rediffusion)

La Nouvelle-Zélande, ou Aotearoa en langue maorie, est un pays isolé qui fascine par ses paysages grandioses, prisés notamment par les cinéastes. Voyager en Nouvelle-Zélande, c’est plonger dans une nature sauvage et explorer une multitude de sites étonnants et diversifiés, offrant un dépaysement total pour les sens et l’esprit. Ismaël s’apprête à partir à la découverte de ce territoire où la nature est vénérée. En parcourant les chemins et les routes de l’île du Nord, il rencontrera des « Kiwis », natifs ou adoptés, animés par la même volonté de préserver leur environnement…

Sujets : la douceur de vivre à Auckland/L’hélicoptère, véhicule du quotidien/Une agence centrale pour la préservation de la nature/Wellington « Wellywood »/La vie dans les Sounds/Les pirogues traditionnelles.