« Un Noël de feu et de glace » : votre téléfilm de Noël ce 7 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un Noël de feu et de glace » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 7 novembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Un Noël de feu et de glace ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Un Noël de feu et de glace » : l’histoire, le casting

Une journaliste revient dans sa ville natale pour couvrir un reportage à la patinoire, un lieu qui réveille d’anciennes peurs enfouies. Avec le soutien du propriétaire et de sa fille, elle entame une réflexion profonde sur sa propre vie.

Avec : Celeste Desjardin (Lori Mitchell), Marcus Rosner (Mark Johnson), Shannon McDonough (Jen), Acacia Hanvelt (Zoé Johnson)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les petits miracles de Noël ».

« Les petits miracles de Noël » : l’histoire et le casting

Michelle attend Noël avec une joie mêlée d’un peu de stress, prise entre les préparatifs de son mariage et l’ouverture imminente du musée de Noël d’Evergreen. Sa sœur Sonya est venue l’aider, bien que perplexe face à l’attitude réservée de leur père, qui hésite à les rejoindre. De son côté, Hannah est comblée avec Elliot mais ressent le besoin de trouver un véritable but. Pour alléger Michelle, elle décide de prendre en charge le musée, mais se heurte à un obstacle majeur : le frère des jumelles Cooper refuse que son ancienne chapellerie soit transformée en musée. Pendant ce temps, Elliot nourrit ses propres ambitions : ouvrir un magasin plus grand à Boston.

Avec : Holly Robinson Peete (Michelle Lansing), Rukiya Bernard (Hannah Turner), Antonio Cayonne (Elliot Lee), Barbara Niven (Carol Shaw)