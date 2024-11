Un Si Grand Soleil du 20 novembre : Eve en détention provisoire ! (résumé épisode 1516 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 novembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1515 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 20 novembre 2024.





Claudine défend Eve face au juge Laplace, qui la met en examen pour le meurtre de Curtis Alvez. Claudine ne comprend pas mais le juge rappelle ses justifications qui ont variées plusieurs fois et la grosse somme d’argent qu’elle a retiré la veille. Le juge remet Claudine à sa place et ajoute qu’il va demander un placement en détention provisoire. Eve ne dit pas un mot.

Charlotte est avec sa mère, elle dit qu’elle va réviser avec une copine. Sa mère demande si ça ne serait pas plutôt un copain et elle confirme. Charlotte lui confie que c’est le début, elle ne sait pas encore si elle est amoureuse.



Eve est dans le fourgon qui l’emmène en prison. Claudine appelle Manu pour l’informer de sa mise en examen et de sa détention provisoire, elle pense que le juge lui fait payer le passé de son fils. Manu est sous le choc.

Au lycée, Achille retrouve Charlotte, qui lui parle de sa conversation avec Tom la veille. Ça fait rire Achille, il dit que c’est son meilleur pote et il se prend un peu pour son grand frère. Charlotte veut l’emmener quelque part à la pause déjeuner.

Becker appelle le juge au sujet d’Eve, il pense que c’est un peu sévère à la vue des éléments du dossier. Il pense qu’elle n’a rien à voir avec le meurtre de Curtis. Mais le juge pense qu’elle leur cache des éléments. Becker pense qu’elle était au mauvais endroit au mauvais moment, elle a du paniquer. Le juge veut la pousser à parler et rappelle à Becker que c’est lui qui décide. Il lui demande de le laisser faire son travail.

Charlotte emmène Achille devant la voiture d’Hugo. Elle veut tagger sa voiture devant le commissariat ! Achille est réticent mais Charlotte lui rappelle qu’il est responsable de la mort de son père ! Il pense qu’elle a raison et ils passent à l’acte ! Ils prennent ensuite la fuite et s’isolent dans des marais. Ils doivent retourner au lycée mais Charlotte encourage Achille à sécher les cours. Ils s’embrassent.

Manu confronte Yann au commissariat, il lui demande s’il est content de lui. Yann est désolé pour la mise en examen d’Eve, il ne savait pas pour la détention provisoire. Manu le provoque, Yann lui dit que ce n’est pas lui qui a forcé sa meuf à fricoter avec des dealers ! Becker convoque Manu dans son bureau et le met en congés forcés. Becker lui assure que lui aussi ne comprend pas la décision du juge mais il ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas dire la vérité.

Boris appelle Muriel et lui laisse un message. Elle n’est pas venue travailler depuis 2 jours, il est inquiet.

Achille et Charlotte ont couché ensemble. Achille lui dit que ça fait longtemps qu’il ne s’est pas senti aussi bien. Pendant ce temps là, Hugo découvre sa voiture tagguée avec écrit « Le Fleuriste vit encore ». Il appelle Cécile pour la prévenir. Il pense que c’est Achille et qu’il a du avoir accès au dossier d’instruction. Cécile le remercie de l’avoir prévenue, elle est avec Florent…

Eliott retrouve Charles, il est abattu. Il pense à se dénoncer pour faire sortir Eve, mais Charles pense que ça ne changera peut être rien et ils seront tout les deux en prison. La police pourrait même interroger Muriel et Toma se retrouverait seul ! Il lui dit de se reprendre et se battre, il ne le lâche pas !

Cécile confronte Achille, qui lui répond que Hugo a ce qu’il mérite : sans lui son père serait toujours vivant ! Cécile lui demande s’il a fouillé dans son ordinateur, il avoue. Elle est choquée, Achille lui reproche de lui avoir menti. Cécile lui assure que Hugo n’est pas responsable de la mort de Christophe. Achille dit à Cécile qu’elle est bien contente qu’il soit mort pour se taper d’autres mecs !

Boris vient voiir Muriel, il est inquiet. Muriel lui dit que c’est compliqué, ils se sont séparés avec Eliott. Elle lui demande de partir. Boris lui assure qu’il est là. Quand il s’en va, elle fond en larmes.

