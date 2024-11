Les Cinquante du 19 novembre 2024 : nouveau jeu, qui sont les éliminés ? (résumé + replay épisode 57)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 57 du mardi 19 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 57 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’Eddy s’est mis beaucoup de joueurs à dos.











Le Lion annonce que c’est l’heure du Cachot ! Le Singe vient chercher Carla A. et Carla G., elles ont déjà peur ! Le Lion leur annonce qu’elles vont devoir dire ce qui se trouve dans 5 boites dans le noir en 3 minutes et en étant attachées. Elles peuvent faire gagner 1.000 euros à la cagnotte commune ! Le Lion les félicite, elles ont réussi à trouver 3 bonnes réponses, la cagnotte augmente de 600 euros. Les autres les félicitent.

Kévin et Carla aident Nikola a préparé une chambre pour lui et Julie R. Il veut que tout soit parfait ! Julie est très touchée, elle aime beaucoup.

Le Lion annonce un nouveau jeu. Les joueurs se préparent et rejoignent l’arène. Ils découvrent des étoiles et se positionnent. Les équipes se forment : Nikola, Eddy et Hillary – Jordan, Julie B. et Cassandra – Carla A., Carla G. et Coumba – Kévin, Frédérique et Julie R.



Le Lion explique qu’ils vont jouer au jeu de l’élastique. Chaque équipe doit choisir un sauteur : Cassandra, Eddy, Kévin et Coumba. Rapidement, Cassandra a mal à la cheville et Coumba galère avec sa blessure. Coumba est la première à toucher l’élastique, elle est éliminée et entraine son équipe !

Coumba, Carla A. et Carla G. sont donc sur le banc des éliminés. La suite du jeu dans le prochain épisode !

SPOILER PROCHAIN ÉPISODE : les éliminés sont…/h2>

Jordan, Julie B., Nikola, Hillary, Carla A. et Carla G. vont être sur le banc ces éliminés. Et les joueurs victorieux ne vont pouvoir sauvés que 2 personnes ! C’est finalement Carla A., Carla G. Jordan, et Julie B. qui sont éliminés !

Les Cinquante, le replay du 19 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 57 ce mardi 19 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 20 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 58.