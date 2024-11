« Une famille en or » du 19 novembre : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?

Publicité





« Une famille en or » du 19 novembre 2024 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro du jeu « Une famille en or ». Et ce soir, il s’agit d’une spéciale Foresti Family !





Rendez-vous dès 23h10, juste après Koh-Lanta, sur la chaîne ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 19 novembre 2024 : les invités de Camille Combal

Sur le plateau d’Une Famille en Or, un duel exceptionnel s’annonce entre les humoristes des deux plus grands rivaux européens : la France et la Belgique.

Depuis des décennies, ces deux nations s’affrontent sur tous les terrains… Et soyons honnêtes, c’est souvent la France qui l’emporte ! Mais qu’en sera-t-il face aux questions imaginées par Camille Combal ?



Au menu : mauvaise foi assumée, fous rires garantis, vannes bien placées, magnétos surprises, rebondissements inattendus et un final mémorable. Pour la première fois dans l’histoire du jeu, certaines questions ont même été soumises à un panel de 100 Belges !

Le duel sera arbitré par le très impartial (et 100 % français) Camille Combal, intronisé juge officiel par… TF1.

Les invités

– Côté Belgique, la team sera menée par Virginie Hocq, entourée des humoristes Alex Vizorek, GuiHome et du comédien Kody.

– Côté France, c’est Anne Depétrini qui portera le brassard de capitaine, épaulée par Bruno Sanches, Isabelle Vitari et l’humoriste Tareek.

L’enjeu ? Défendre les couleurs de leur pays, mettre un terme à une rivalité historique et surtout récolter un maximum de fonds pour l’association Rêves, qui œuvre à réaliser les rêves des enfants et adolescents malades. Un affrontement qui promet de marquer les esprits ! 🏆

Si vous avez envie de partager les fous-rires de Camille Combal et de ses invités, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et TF1+.