« Un souhait magique pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 29 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un souhait magique pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 29 novembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un souhait magique pour Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un souhait magique pour Noël » : l’histoire, le casting

Renée, passionnée par l’idée de vendre des paniers-repas de qualité, vit une existence morose dans la maison de banlieue où elle a grandi, désormais vide depuis la mort de sa mère. À ses côtés, son mari Aaron nourrit le rêve de devenir chef cuisinier à New York et d’y fonder une famille. Un soir, une elfe du Père Noël lui remet une clochette magique capable d’exaucer un vœu. Renée, aspirant à une vie différente, formule son souhait et se réveille à New York, dirigeante d’une entreprise florissante de livraison de paniers-repas nommée en hommage à sa mère… toujours en vie. Cependant, elle découvre rapidement qu’elle et Aaron sont séparés dans cette nouvelle réalité. Tandis qu’elle s’adapte à son rôle de cheffe d’entreprise, Renée se lance dans une quête pour reconquérir l’amour de sa vie.



Avec : Vanessa Lengies (Renée), Corey Sevier (Aaron), Paula Boudreau (Maria), Kimberly-Ann Truong (L’elfe)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Il était deux fois Noël ».

« Il était deux fois Noël » : l’histoire et le casting

Emma, une jeune architecte pleine d’ambition, se trouve face à un dilemme à l’approche de Noël : retourner dans sa ville natale pour célébrer avec ses parents et Andrew, son ami d’enfance, ou rester à Chicago pour approfondir sa relation avec Max, un avocat rencontré au travail. Mais alors que les fêtes approchent, un événement inattendu bouleverse sa vie. Emma se retrouve mystérieusement à vivre deux Noëls simultanément, chacun dans un univers différent. Cette expérience hors du commun pourrait bien lui révéler ce qu’elle désire vraiment et lui offrir les réponses qu’elle cherche depuis toujours.

Avec : Katherine Barrell (Emma), Chandler Massey (Drew), Evan Roderick (Max), Beverley Breuer (Deena Peterson)