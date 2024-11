Ici Tout Commence spoiler : Léo sous le choc face à Maya qui... (vidéo épisode du 3 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Léo et Maya, c’est tendu dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ces deux là se sont éloignés et dans quelques jours, Léonard va être choqué et déçue par Maya…











C’est l’heure pour l’Institut de revêtir ses couleurs de Noël ! Cette année, la mission de décorer le sapin du foyer revient à Tom et Maya. Tandis que Tom impose ses choix esthétiques avec autorité, Maya, de son côté, reste discrète et en retrait…

Mais lorsque Léonard arrive au foyer, il est frappé de stupeur : tout le monde est déjà en pleine effervescence pour la décoration, et personne n’a pensé à l’avertir ! Profondément attaché aux traditions de fin d’année, le jeune homme est déçu. Sa frustration atteint son comble lorsqu’il réalise que Maya, bien présente au foyer, ne l’a pas informé… Une véritable trahison à ses yeux !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1060 du 3 décembre 2024, Maya déçoit Léo

