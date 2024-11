Koh-Lanta : qui a été éliminé dans l’épisode 14 ? (résumé + replay 19 novembre 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 14 du mardi 19 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 14 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après son élimination, Cassandre rejoint le camps du jury final.











Sur le camps, le jeu de confort est déjà annoncé. Denis présente la récompense : langoustes, farandoles de desserts, des fruits, et un petit déjeuner de rêve ! Et cerise sur le gâteau, la récompense se partagera avec un proche !

Charlotte retrouve Karine, Thibault son grand-frère, Cécile retrouve sa petite-soeur, Ugo sa femme, Sofia sa meilleure-amie, Ilyesse son meilleur ami, et Jacques sa mère. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : le parcours avec les sacs. Cécile est la première éliminée, elle donne son sac à Ilyesse. Sofia finit dernière ensuite, elle passe son sac à Ugo. Jacques perd ensuite, il donne son sac à Ugo. Ugo est éliminé, il charge Ilyesse. Et c’est finalement Thibault qui remporte ce jeu de confort !

Pendant que Thibault profite de son confort, il pleut très fort sur le camps. Les aventuriers passent la pire nuit de l’aventure !



Le lendemain, c’est l’heure de la toute dernière épreuve d’immunité. Et Denis annonce que le dernier sera éliminé ! Ilyesse remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité ! Et c’est finalement Sofia qui est dernière, elle est éliminée.

De retour sur le camps, Ugo sait que c’est compliqué et il décide d’aller chercher un collier sur la colline ! Et Ilyesse, qui a envie de voter au mérite, essaie de convaincre les ex-jaunes de garder Ugo.

Et l’aventurier éliminé au conseil est…

Place au conseil. Personne ne sort de collier d’immunité. Et sans surprise, Ugo est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce 19 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 26 novembre pour suivre l’épisode 15 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».