66 minutes du 15 décembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 15 décembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Ce Français risque la peine de mort

Tom Félix, un entrepreneur français de 33 ans, affirme s’être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Aujourd’hui, il risque la peine de mort en Malaisie. En août 2023, la police découvre du cannabis dans la maison qu’il partage avec un colocataire. Bien que ce dernier ait reconnu les faits, Tom est arrêté et placé en détention. Désormais, ses parents mènent une lutte acharnée pour prouver son innocence, s’appuyant notamment sur des analyses ADN. Ils tentent également de mobiliser les autorités françaises dans l’espoir de le sortir de cet enfer malaisien.



🔵 Voitures reconditionnées : bons plans et arnaques

Après les smartphones et les ordinateurs, les voitures reconditionnées font aussi leur entrée sur le marché, se positionnant à mi-chemin entre l’occasion et le neuf. Plus fiables et mieux entretenues que les véhicules d’occasion classiques, elles affichent un prix moyen inférieur de 30 % à celui des modèles neufs. Toutes les pièces usées sont remplacées, parfois jusqu’à la carrosserie, et ces voitures bénéficient généralement d’une garantie. En France, une cinquantaine d’usines se consacrent au reconditionnement automobile. Mais prudence : derrière ces offres attractives, des arnaques peuvent se dissimuler. Plongée dans cet univers qui séduit les consommateurs, les garagistes… mais aussi certains professionnels peu scrupuleux.

🔵 Thierry Marx sur tous les fronts

Saveurs et valeurs : deux mots qui résument parfaitement Thierry Marx. À 65 ans, le chef étoilé a inauguré l’été dernier un nouveau bouillon populaire aux portes de Paris, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Une cuisine généreuse, avec une formule entrée/plat/dessert à moins de 20 euros, fidèle aux convictions de cet ancien juré de *Top Chef*. Mais Thierry Marx, ce n’est pas seulement des restaurants : il pilote également une dizaine d’écoles de cuisine, offrant une chance à des jeunes en difficulté. Portrait d’un chef talentueux, homme d’affaires visionnaire et citoyen engagé : Thierry Marx, un homme aux multiples facettes.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Place Vendôme : le luxe en fête

C’est sans conteste l’une des places les plus prestigieuses au monde : la célèbre Place Vendôme, située en plein cœur de Paris. Avec un prix au mètre carré atteignant 15 000 euros, bien loin des 3 300 euros en moyenne en France, elle incarne le luxe à l’état pur. Palaces, joailleries et chocolateries y rivalisent d’excellence, se livrant une compétition intense et raffinée pour attirer une clientèle française et internationale aisée. En cette période de fêtes de fin d’année, avec ses somptueuses décorations, plongez dans le quotidien de ce lieu emblématique qui continue de fasciner le monde entier.

Extrait vidéo

