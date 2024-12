Publicité





66 minutes du 22 décembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 22 décembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Rixes mortelles entre ados

Pourquoi assiste-t-on à une inquiétante recrudescence des violences entre adolescents ? Cette semaine, un drame a secoué Paris : un jeune de 16 ans a été poignardé près d’un collège-lycée. Les affrontements entre bandes rivales ont nettement augmenté dans la capitale et sa périphérie, passant de 93 en 2023 à 98 en 2024. Fait troublant, les victimes sont souvent étrangères à ces groupes, comme Lilibelle, poignardée en 2021 dans l’Essonne. Âgée de 14 ans, elle avait tenté de s’interposer entre deux bandes rivales. Son agresseur présumé, âgé de 16 ans au moment des faits, sera jugé devant la cour d’assises des mineurs à partir du 27 janvier. La mère de Lilibelle, encore bouleversée, espère beaucoup de ce procès. Son témoignage poignant résonne particulièrement dans une semaine marquée par un nouvel affrontement tragique. Un drame de trop.



Publicité





🔵 Allan Petre, du 93 à la NASA

Allan Petre, jeune ingénieur français de 25 ans, a réalisé un rêve que peu de personnes dans le monde atteignent : intégrer la NASA. Originaire de Villemomble, en Seine-Saint-Denis, le département le plus modeste de France, son parcours est une véritable leçon de détermination. Malgré une famille éloignée du monde de l’aérospatiale et des professeurs sceptiques quant à ses ambitions, Allan n’a jamais renoncé. Grâce à son audace, son travail acharné et son talent, il a surmonté tous les obstacles pour toucher les étoiles. Inspiré par son modèle Thomas Pesquet, il a désormais les yeux rivés sur l’espace. De sa ville natale en banlieue parisienne à Los Angeles, où il travaille, en passant par les bases de Kourou en Guyane et Cap Canaveral en Floride, son parcours exemplaire force l’admiration. Rencontre avec un pionnier.

🔵 Cadeaux, repas : les rois de la dernière minute

Cadeaux et repas : êtes-vous prêts pour le réveillon de Noël ? Comme une majorité de Français, sans doute pas tout à fait ! C’est la dernière ligne droite et, bien sûr, le grand rush. Trouver ses cadeaux à la dernière minute est assez stressant mais peut aussi être payant. Cette course contre la montre pour tout boucler sans se ruiner, nous l’avons vécue dans le centre-ville de Lille (Nord). Les enseignes se plient en quatre pour satisfaire toutes vos demandes et les dénicheurs de bons plans « cadeaux » sont à l’affût.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Grands buffets: repas de fêtes à volonté

Les Grands Buffets de Narbonne (Aude) sont une institution culinaire depuis 35 ans, réputée pour son concept unique et son succès qui oblige à réserver un an à l’avance. Pour environ 60 euros, les clients profitent d’un festin gastronomique à volonté, incluant tournedos au foie gras, fontaine de homard, et un incroyable plateau de près de 100 fromages. Fondé par Louis Privat, visionnaire à la fois créatif et généreux, cet établissement emblématique séduit chaque année près de 350 000 visiteurs. Avec ses 45 cuisiniers, 460 places assises, et un chiffre d’affaires impressionnant, il est également une destination prisée pour les réveillons festifs ou un cadeau de dernière minute à l’approche des fêtes de Noël.

Extrait vidéo

vidéo à venir

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.