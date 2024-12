Publicité





66 minutes du 29 décembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 29 décembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Ducasse : l’excellence pour les fêtes

Alain Ducasse, le chef le plus étoilé au monde, incarne un véritable mythe de créativité et de succès international. À 68 ans, il vous invite à une immersion unique dans son univers d’exception.



En cette fin d’année, la magie s’exprime dans ses menus, ses bûches et ses entremets d’exception. Il vous ouvre les portes de sa manufacture de chocolat et dévoile les coulisses de ses cuisines au Meurice, le palace parisien doublement étoilé. Nous avons eu le privilège de suivre la création de son prestigieux menu de fêtes.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Londres, royaume du shopping de fin d’année

Le 26 décembre marque le lancement des soldes d’hiver à Londres, une journée bouillonnante d’effervescence après les festivités de Noël. C’est le célèbre « Boxing Day », une tradition profondément ancrée dans la culture britannique et même fériée au Royaume-Uni. À l’origine, cette journée symbolisait la charité, avec des cadeaux offerts aux plus démunis. Aujourd’hui, elle est synonyme de consommation frénétique, avec des prix défiant toute concurrence !

Parmi les quatre millions de visiteurs qui se ruent dans les boutiques ce jour-là, de nombreux Français traversent la Manche pour profiter des bonnes affaires. Certains optent pour un aller-retour express en bus en une seule journée, tandis que pour les expatriés vivant à Londres, le Boxing Day est un événement incontournable. Pour les commerçants, y compris français, c’est l’occasion idéale de vider les stocks, avec des remises impressionnantes allant jusqu’à -70 %.

Découvrez l’ambiance unique de la journée la plus déchaînée de l’année à Londres.

Extrait vidéo

