« À tes côtés » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur TF1 (16 décembre)

« À tes côtés », c’est le téléfilm avec Jarry et Didier Bourdon rediffusé ce lundi soir sur TF1.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« À tes côtés » : l’histoire

C’est l’histoire d’Anthony, un citadin, et de Marcel, son père vigneron, deux hommes que tout sépare et qui évoluent dans des univers opposés. Pourtant, face à la maladie de Marcel, la vie les pousse à se retrouver. Comment affronter nos peurs et nos contradictions pour dépasser nos différends ? Entre éclats de rire et moments d’émotion, disputes et retrouvailles, cette dramédie célèbre la famille et nous rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour renouer les liens et s’aimer.

Interprètes et personnages

Avec Jarry (Anthony), Didier Bourdon (Marcel), Marie-Anne Chazel (Chantal), Matthias Van Khache (Pierre), Eric Pucheu (Simon), Charlotte Gabris (Sandrine), Delphine Baril (Femme de Pierre), Sanda Codreanu (Femme de Simon), Alyzée Caugnies (Alice), Jules Micheaud (Fils de Pierre), Vinicius Timmerman (Vassil), Terence Telle (Damien), Terrence Amadi (Responsable centre), Antonin Maurel (Médecin), Eric Franquelin (Banquier), Eric Pfaff (Patron de la coopérative), Yves Chenevoy (Maire), Rudy Basset (Ambulancier), Claude Kagan (Villageois 2)



Bande-annonce

En attendant votre téléfilm, découvrez-en la bande-annonce