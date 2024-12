« Ça, c’est Paris ! » du 11 décembre 2024 : le final ce soir sur France 2

Publicité





« Ça, c'est Paris ! » au programme TV du mercredi 11 décembre 2024 – Ce mercredi soir, France 2 termine la diffusion de sa série inédite « Ça, c'est Paris ! ». Une nouvelle série-événement qui vous plonge dans l'univers mythique des cabarets parisiens.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 11 décembre 2024

Episode 5 « Parigi » : Monica Bellucci a finalement accepté de devenir la nouvelle meneuse de revue. Grâce à sa notoriété et une vaste campagne d’affichage à Paris, le futur spectacle affiche presque complet avant même son lancement. L’équipe du cabaret fête déjà cette victoire au champagne, oubliant un détail crucial : l’actrice italienne prétend ne pas savoir danser. Avec la complicité d’Adrien, Monica joue le jeu, tandis qu’il rêve de son idole, Lisette Malidor, qui, à 60 ans, se sent mal à l’aise dans ses costumes ornés de plumes et de froufrous. Lorsque Gaspard découvre que Monica songe à renoncer, il met tout en œuvre pour la convaincre de rester.

Episode 6 « Paris Première » : Monica Bellucci accompagne Gaspard chez Adrien, à la campagne. Là-bas, Gaspard présente ses excuses à son directeur artistique et parvient à le convaincre de reprendre sa place au cabaret. De retour aux commandes, Adrien prend une première décision radicale : renvoyer Monica, ce qui ne manque pas de ravir l’actrice. Il a d’ailleurs déjà une idée précise sur la prochaine meneuse de revue. Pendant ce temps, Linette est promue première danseuse par Babeth…



« Ça, c’est Paris ! » – rappel du synopsis

De nos jours, au cœur de la capitale, Gaspard Berthille (Alex Lutz) dirige le Tout-Paris, un cabaret emblématique qui incarne encore l’esprit des « folles nuits parisiennes », aux côtés d’institutions comme le Paradis Latin. Mais, contrairement à son père Dary, ancien directeur et légendaire meneur de revue, Gaspard n’a pas réussi à préserver le prestige de l’établissement. La faute à un spectacle dépassé, une gestion hasardeuse ou une concurrence plus audacieuse ?

Quoi qu’il en soit, Gaspard est confronté à une décision cruciale : se résigner à vendre ou relever le défi insensé de monter une nouvelle revue pour redonner au cabaret toute sa grandeur passée.

Le casting

Avec Alex Lutz (Gaspard Berthille), Charlotte de Turckheim (Babeth), Nicolas Maury (Adrien Baudry), Anne Marivin (Prune Berthille), Aurore Clément (Crystal), Florence Thomassin (Cookie), Delphine Baril (Olympe), Xin Wang (May-Ling), Dominique Besnehard (Régis), Salomé Dewaels (Coralie), Katarzyna Sawczuk (Teresa), Darren Muselet (Jordan), Audjyan Alcide (Lynette), Nastasia Caruge (Justine), Galia Salimo (Armande), Anna Nowak (Agnieszka), …

Avec la participation exceptionnelle de Line Renaud, Christian Louboutin, Bernard Le Coq et Monica Bellucci