« Esprits criminels » du 11 décembre 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

« Esprits criminels » du 11 décembre 2024. Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 17 inédite de la série policière à succès « Esprits criminels ». Au programme aujourd'hui, quatre nouveaux épisodes.





« Esprits criminels » du 11 décembre 2024 : vos épisodes ce soir

Episode 13 « L’ennemi public n°1″ : Jade reste introuvable tandis que le DSC met au jour un lien troublant entre les victimes d' »Étoile d’Or » et Aida Limited, une société de sécurité privée sous contrat avec le gouvernement. Guidées par les indices laissés par Voit, Jade et Dana s’enfoncent au cœur d’un vaste complot. De son côté, Rossi confronte Voit, tandis que Tyler et Prentiss interrogent le directeur d’Aida. Les véritables motivations du dirigeant, Madison, sont enfin dévoilées. Parallèlement, Jade fait une découverte bouleversante sur son propre passé. Alors que le DSC s’approche dangereusement de la vérité, une de leurs opérations pourrait tourner au drame…

Episode 14 « L’effet tunnel » : Alors que l’enquête sur Sicarius reste en suspens, le DSC se voit confier une affaire en Virginie-Occidentale, où un tueur impose sa vision personnelle du jugement dernier.



Episode 15 « Numéro masqué » : Suite à la disparition d’un enfant à Saint-Louis, les enquêteurs reprennent une ancienne affaire dans l’espoir d’identifier le suspect.

