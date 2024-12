La France a un incroyable talent : 2ème quart de finale ce soir sur M6 (11 décembre)

Publicité





Ce mercredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 19 de La France a un incroyable talent. Au programme, le second quart de finale avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy, et leur invités : Elodie Poux.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 11 décembre – présentation du 2ème quart de finale

Après six semaines d’auditions spectaculaires, où l’émotion et les surprises ont été au rendez-vous, l’heure de vérité est enfin arrivée ! Le jury, composé d’Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy, a livré son verdict : 26 talents ont été sélectionnés pour s’affronter en quarts de finale de « La France a un Incroyable Talent ».

Parmi eux, cinq artistes ont déjà leur place assurée en demi-finale grâce aux Golden Buzzers attribués par les juges et Karine Le Marchand. Quant au détenteur du Platinium Buzzer, il a directement décroché son ticket pour la grande finale. Pour les autres, tout reste à prouver pour espérer continuer l’aventure.



Les 26 candidats reviennent sur scène avec un objectif clair : atteindre la demi-finale ! Après les 13 premiers numéros présentés le mercredi 4 décembre, les 13 derniers se produiront le mercredi 11 décembre. Une soirée décisive : seuls 5 artistes supplémentaires accéderont à la suite, pour un total de 10 places en jeu. Le suspense est à son comble !

UNE INVITÉE SPÉCIALE : ÉLODIE POUX

Lors de cette deuxième soirée des quarts de finale, nos quatre juges accueillent une cinquième membre exceptionnelle : Élodie Poux. Avec son humour pétillant, l’humoriste apportera une touche de fraîcheur au jury et aura le pouvoir d’envoyer directement son talent préféré en demi-finale grâce à son Golden Buzzer.

La scène est prête, les candidats aussi : ce mercredi soir sur M6, vivez une soirée riche en émotions, en audace et en surprises. Qui saura impressionner le jury ? Qui convaincra Élodie Poux ? Et qui devra renoncer à ses rêves de victoire ? Préparez-vous à une soirée où tout peut changer en un instant !