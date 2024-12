Demain Nous Appartient du 3 décembre : le corps de Prado retrouvé, Zack arrêté (résumé + vidéo épisode 1827 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 3 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1827 de DNA – Michel Prado va être retrouvé mort ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et des preuves commencent à arriver au sujet de Zack, qui va s’attaquer à Camille…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 3 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1827

L’avocat Leclercq est convaincu que Zack Projean pourrait être l’agresseur de Sébastien Perraud. Il partage ses soupçons avec le commandant Constant et Raphaëlle Perraud. En effet, il a remarqué une notification sur le téléphone de Zack, issue d’une application de géolocalisation, la même qui a servi à suivre les déplacements du procureur. Pour Simon, cette coïncidence est troublante : Zack Projean semble directement impliqué dans l’enlèvement de Sébastien et la disparition de Michel Prado. Cependant, ni l’avocate ni le policier ne partagent son avis. Projean n’a apparemment aucun motif pour s’en prendre au procureur. Malgré tout, Maître Leclercq insiste pour que la police explore cette piste, une initiative qui risque d’agacer Camille, discrètement à l’écoute de toute la conversation…

Plus tard, Martin convoque Zack au commissariat et l’interroge. Plus tard, alors qu’ils vont faire une balade à vélo, Zack coupe les freins du vélo de Camille !…



De son côté, Victoire s’introduit illégalement chez un voisin, tandis que Victor doit faire face aux conséquences de ses actes.

VIDÉO Demain nous appartient du 3 décembre – extrait de l’épisode

