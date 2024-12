Demain Nous Appartient spoiler : Simon et Zack, le clash ! (vidéo épisode du 5 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Camille est totalement aveuglée par Zack en ce moment dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que beaucoup doutent de lui et Raphaëlle la première, Camille persiste et signe ! Dans quelques jours, Camille est au Spoon avec Zack quand Simon débarque. Et ça tourne mal !











Publicité





Après leur accident de vélo, Camille et Zack se retrouvent au Spoon. La jeune Perraud est totalement sous le charme de Zack, son sauveur. Mais leur complicité ne passe pas inaperçue : Simon, en les apercevant, perd son calme. Il ne supporte pas que son ex continue de fréquenter Zack, qu’il considère dangereux, et tente de la convaincre de s’éloigner de lui.

Pourtant, aveuglée par les sentiments qu’elle éprouve pour Zack, Camille prend sa défense et demande à Simon de rester en dehors de sa vie. Les tensions montent rapidement : Simon, blessé et inquiet, ne mâche pas ses mots, ce qui met Zack hors de lui. Les deux hommes s’affrontent verbalement, prêts à en venir aux mains. La situation dégénère sous les yeux impuissants de Camille, déchirée entre les deux.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Georges doute, un retour, les résumés jusqu’au 20 décembre 2024



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1829 du 5 décembre 2024 : Simon s’en prend à Zack

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.