Plus Belle La Vie du 3 décembre 2024 : Vanessa se débarrasse d'Anthony mais... (résumé + extrait vidéo épisode 226 en avance)

Plus belle la vie du 3 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 226 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 décembre 2024 – résumé de l’épisode 226

Vanessa est avec Apolline, qui lui déconseille d’aller retrouver Anthony. Mais Vanessa refuse de se laisser humilier davantage et insiste pour apporter elle-même l’argent. Apolline, stressée, propose de l’accompagner, mais Vanessa rejette catégoriquement son aide. De son côté, Jean-Paul rencontre Babeth et lui explique qu’il recherche Anthony Charon. Il mentionne également Myriam Toussaint, ce qui choque Babeth, car Apolline Deboisier l’a interrogée sur cette femme la veille.

Ulysse est avec Ophélie, qui s’interroge sur le stress de leur mère depuis vendredi. Ulysse pense que cela a un lien avec Anthony et propose qu’ils partent tous les trois en vacances. Cette idée redonne le sourire à Ophélie. Ulysse s’inquiète pour sa sœur, mais Aya le rassure : elle restera au Mistral et veillera sur elle.



Jean-Paul et Ariane font une découverte importante sur Myriam Toussaint : un couple a porté plainte contre elle après le décès de leur bébé, le 17 décembre 2004, qui est aussi la date de naissance d’Ophélie, la fille de Vanessa Kepler. Pendant ce temps, Vanessa remet l’argent à Anthony, mais des hommes l’attaquent et l’enlèvent. Vanessa ordonne qu’il soit envoyé au Mozambique et jure de ne plus jamais le revoir.

Vanessa revient auprès d’Ophélie, feignant l’innocence. Ulysse et Ophélie lui parlent de leur projet de voyage en Islande, mais la tranquillité est brisée lorsqu’Ophélie reçoit une lettre d’Anthony. Celle-ci révèle la vérité sur leur famille, accompagnée du bracelet de maternité de Colombine. Ophélie exige des explications de sa mère.

Chez Emma et Baptiste, la tension monte. En plein visioconférence pour son travail, Emma se fait reprocher par Baptiste de ne pas profiter de leurs vacances. Gabriel arrive et remarque l’atmosphère tendue. Plus tard, Emma confie à Gabriel qu’elle adore son travail mais qu’elle et Baptiste ont de plus en plus de désaccords. Gabriel l’encourage à être fière de ses accomplissements, ce qui touche Emma. Plus tard, Thomas retrouve Baptiste, chargé de cadeaux pour Mathis. Il écoute les doutes de Baptiste, qui avoue ne pas se sentir à sa place en Australie et envier les réussites d’Emma. Thomas promet de ne rien dire à Emma, mais il s’inquiète pour son fils.

Gabriel et Thomas discutent de Baptiste et Emma, dont le couple traverse une crise. Thomas voudrait aider Baptiste, mais Gabriel estime qu’il faut laisser le temps arranger les choses. Ils envisagent une randonnée en famille pour recréer des liens.

En prison, Luna est isolée lors de la promenade. Une détenue la bouscule et un groupe l’entoure. Un surveillant intervient, mais au lieu de la défendre, il accuse Luna de provoquer des problèmes et lui conseille de se tenir tranquille. Plus tard, Luna découvre sa cellule complètement vidée et apprend que sa co-détenue a été transférée. Le gardien invoque une mesure de désinfection, mais Luna considère cela comme de la maltraitance et réclame de voir son avocate.

Plus tard en prison, mauvaise surprise pour Luna : c’est Cécilia qui est derrière le harcèlement contre elle ! Elle lui apporte son repas et lui fait comprendre qu’elle contrôle déjà la situation. Luna promet de ne pas se laisser intimider, mais Cécilia insiste : elle gérera désormais tout ce qui concerne Luna et notamment ses repas ! Luna est terrifiée.

