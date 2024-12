Demain Nous Appartient du 31 décembre : Aurore recale William (résumé + vidéo épisode 1847 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 31 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1847 de DNA – William va être bien triste ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et pour cause, Aurore va sévèrement le recaler en ce dernier jour de l’année.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 31 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1847

Ce matin, William a décidé de faire un pas vers Aurore. Toujours déterminé à reconquérir son ex-femme, il lui apporte ses croissants préférés pour le petit-déjeuner. Hélas, Aurore reste aussi chaleureuse qu’une porte de prison… Elle le remercie d’un ton glacial avant de le mettre à la porte. William tente une dernière proposition : passer le réveillon ensemble. Mais Aurore refuse catégoriquement. William repart bien triste, il lui laisse les croissants…

De son côté, Octave n’a qu’un objectif en tête pour la soirée du 31 décembre. Pendant ce temps, Victoire et Fred revivent les souvenirs de leur passé partagé.



VIDÉO Demain nous appartient du 31 décembre – extrait de l’épisode

