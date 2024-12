Demain Nous Appartient spoiler : drame à Sète, William commet l’irréparable ! (vidéo épisode du 2 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Victoire va retrouver William inanimé dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Alors qu’à l’hôpital tout le monde s’inquiète de son absence, Victoire découvre que William a fait une tentative de suicide !











Marianne s’inquiète de l’absence de William à l’hôpital ce matin. Les patients commencent à affluer, mais le Dr Daunier reste introuvable et ne répond pas à ses appels. Marianne alerte Samuel, qui le couvre avant d’essayer lui aussi de le joindre, sans succès. Troublé, Samuel appelle Victoire et lui demande d’aller vérifier si William est toujours chez lui. Elle le découvre inconscient et annonce à Samuel qu’il a pris des médicaments !

