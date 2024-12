Ici tout commence du 31 décembre : Clotilde s'attaque à Carla et Jim... (résumé + vidéo épisode 1079 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 31 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1079 – Clotilde va s’attaquer à Carla et Jim ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». La cheffe Armand a une mission à leur donner pour préparer le buffet du réveillon…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 31 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1079

Carla et Jim attendent Rose et Clotilde dans les cuisines de l’Institut. Clotilde leur a proposé de composer un buffet gastronomique pour le nouvel an de l’Institut. Mais quand la cheffe Armand débarque enfin, elle leur demande de faire une activité bien différente des attentes des deux jeunes cuisiniers… et qui risque de leur prendre un sacré temps. Ils ont 250 canapés à sortit ! Aucune place à la créativité, ils sont déçus. Clotilde les recadre et Carla fait remarquer l’absence de Rose.

De son côté, Gary accuse le coup de sa rupture avec Zoé. Il découvre pour elle et Solal, il s’en prend violemment à celui qu’il pensait être son ami. Quant à Coline, elle décide de dire à Gaspard tout ce qu’elle a sur le coeur.



Ici tout commence du 31 décembre 2024 – extrait vidéo

