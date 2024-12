Demain Nous Appartient spoiler : Aurore en mission infiltration avec... (vidéo épisode du 1er janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Aurore va se retrouver en mission d’infiltration dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elle se balade avec un beau gosse et lui raconte un bon paquet de mensonges sur sa vie… Et pour cause, ça n’a rien d’un véritable date !











Depuis quelque temps, Aurore voit un autre homme. Ce qu’il ignore, cependant, c’est que la policière est en pleine mission d’infiltration ! Achille Favart (Bruce Tessore) est sous surveillance étroite de la police de Sète, suspecté d’escroquerie envers plusieurs femmes.

Lors de leur rendez-vous, Aurore met les bouchées doubles : elle lui fait croire qu’elle est chirurgienne plastique, avec des revenus particulièrement élevés. Sa couverture tiendra-t-elle le coup ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1848 du 1er janvier 2025 : Aurore infiltrée pour coincer un homme

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

