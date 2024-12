Un Si Grand Soleil du 30 décembre : Tom et Maéva déposent plainte (résumé épisode 1544 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 30 décembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1544 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du lundi 30 décembre 2024.





Maéva explique à Alix qu’avec Tom ils pensent qu’Hélène ne l’a pas rencontré par hasard. Alix pense qu’avec Hélène, rien n’est jamais un hasard. Maéva dit à Alix que Thaïs lui a conseillé de porter plainte pour entrave à l’IVG. Alix pense qu’elle a raison, elle l’encourage à porter plainte.

Maéva appelle Tom, elle lui dit qu’ils doivent porter plainte. Elle aimerait qu’il soit là, il accepte.



Léonore fait ses bagages et s’en va. Elle va chez Carine. Marc dit qu’il a merdé mais ça ne peut pas se finir comme ça, ils ne peuvent pas tout détruire pour une « sortie de route ». Léonore l’envoie balader, elle lui reproche de l’avoir trompé et de l’avoir prise pour une idiote. Elle sait qu’il ne l’aime plus et elle aurait aimé qu’il ait le courage de lui dire.

Boris est au téléphone avec Muriel quand Laurine débarque. Elle lui dit que Muriel l’a trahi. Boris dit qu’elle s’est juste retrouvée entre deux feux, elle a fait au mieux.

Hélène est avec le directeur de l’asso, elle regrette de ne pas avoir réussi à sauver le bébé de Maéva. Elle se sent coupable, le directeur dit qu’ils doivent essayer de sauver d’autres âmes perdues. Il lui donne un nouveau dossier.

Léonore parle à Carine de Marc. Elle lui dit qu’il n’y a plus rien à sauver. Elle angoisse à l’idée de chercher un appart et tout recommencer. Carine lui dit qu’elle reste chez elle autant qu’elle veut. Léonore craint de se retrouver seule, Carine lui assure qu’elle ne l’est pas.

Marie-Sophie voit que Marc est mal, elle est désolée et lui propose de boire un verre. Il décline, ce n’est pas une bonne idée.

Tom et Maéva sont au commissariat, Elise enregistre leur plainte contre Hélène pour entrave à l’IVG. Elise essaie de comprendre comment elle a pu savoir pour sa grossesse. Elle leur explique que ces plaintes sont souvent compliquées faute de preuves, ça risque d’être parole contre parole. En sortant ils retrouvent Thaïs. Ils lui expliquent qu’Elise les a découragés. Thaïs est certaine qu’Elise ne lâchera pas l’affaire.

Boris retrouve Muriel chez L Cosmétiqus. Elle lui demande s’il lui en veut encore, il lui assure que non. Elle est désolée, elle était bloquée entre lui et Elisabeth.

Alix a réservé un restaurant, mais Nicolas a une livraison imprévue au musée. Il lui propose de l’attendre chez lui, il lui donne ses clés. Alix panique à l’idée qui lui donne un jeu de ses clés…

Thaïs retrouve Elise qui est sur le site de l’asso d’Hélène. Elise lui explique que c’est très orienté mais ça reste légal. Elise veut trouver qui a trahi le secret médical pour renseigner Hélène.

Marie-Sophie annonce à Sohann qu’elle veut qu’ils vendent la maison, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Charlotte est du même avis mais Sohann refuse ! Ils ne feront pas de plue-value, il ne vendra pas. Il lui dit qu’elle n’a qu’à déménager, il ne bougera pas.

Hélène est toujours à l’asso quand elle reçoit un appel d’Elise. Elle la convoque au commissariat le lendemain, une plainte a été déposée contre elle pour tentative d’entrave à l’IVG. Hélène sert la main sur un couteau volontairement, elle s’ouvre la main !

