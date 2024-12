Demain Nous Appartient spoiler : Camille effondrée en découvrant la vérité (vidéo épisode du 9 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Camille va tomber de haut dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elle va découvrir la vérité sur Zack, qui n’est autre que l’agresseur de son grand-père et le tueur de Michel Prado.











Simon a tout fait pour protéger son ex des griffes de Zack Projean. Seulement, Camille a juste vu en lui un ex jaloux et ne l’a pas écouté… Pourtant, si l’avocat a donné autant d’énergie pour faire tomber Projean, c’est en réalité parce qu’il est encore fou amoureux de Camille ! Dans un élan de courage et d’honnêteté, Simon avoue tout à la femme qu’il aime depuis toujours. Il lui fait une grande déclaration, remplie de douceur et d’affection.

Bouleversée, Camille ne laisse rien paraître. Elle remercie son ex, avant de le laisser partir. Une fois seule avec sa jeune sœur Maud, Camille s’effondre…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1831 du 9 décembre 2024 : Camille effondrée

