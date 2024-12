Demain Nous Appartient spoiler : Karim mal face à Rayane (vidéo épisode du 4 décembre)

Publicité





Chez les Roussel, l’ambiance est festive ! Damien propose aux enfants de sa compagne une idée pour Noël : organiser un Secret Santa. Si les réactions des jeunes sont mitigées, Rayane, de son côté, n’a pas le cœur à se réjouir. Dîner en présence de Karim s’annonce particulièrement difficile pour le jeune homme, encore bouleversé par les révélations de sa mère, Romy.

Malgré les efforts de Karim pour reconstruire un lien avec son fils biologique, Rayane semble loin d’être prêt à lui pardonner. Les fêtes de fin d’année s’annoncent donc sous tension pour les Saeed. La magie de Noël parviendra-t-elle à apaiser les tensions et rapprocher cette famille ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1828 du 4 décembre 2024 : Rayane ne ménage pas Karim

