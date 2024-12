Star Academy, les évaluations du 2 décembre : Sofia reprend Ulysse, des visions différentes, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 2 décembre 2024 – C’est cet après-midi qu’avaient lieu la première partie des huiièmes évaluations de la Star Academy 2024. Des évaluations placées sous le signe des comédies musicales !











Pour cette première partie lundi, les élèves étaient répartis en deux groupes et chacun devait revisiter en comédie musicale la chanson « Encore et encore » de Francis Cabrel.

Maureen, Marine, Charles et Ulysse passent les premiers. Ils expliquent se surnommer « Les Troubadours ». Avant même de chanter, Sofia fait une remarque à Ulysse sur son engagement. Marlène et Malika ont des larges sourires, elles ont l’air emballées. Mais clairement pas Sofia ! C’est sympa mais ils sont victimes d’un oubli de paroles, Ulysse étant clairement déstabilisé par la remarque de Sofia. Mais ils ont raconté une vraie histoire, ils ont bien compris ce qu’il fallait faire et ont même ajouté de la danse.

Place ensuite à Franck, Marguerite, Maïa et Ebony. Ils se surnomment « Les zizikos ». Ils ne racontent pas vraiment d’histoire, ils se contentent de chanter le titre de Cabrel mais clairement ils le font très bien.



NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : on a préféré le premier groupe, qui même avec quelques heures, a raconté une histoire et était à fond dans le thème comédie musicale. Difficile de dire quel groupe a remporté ces évaluations et sera immunisé pour demain. Verdict dans quelques heures avec l’annonce de Michaël Goldman !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.