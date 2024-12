Demain Nous Appartient spoiler : l’énorme surprise de Christelle ! (vidéo épisode du 16 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – A l’approche des fêtes de fin d’année, Christelle va faire une énorme surprise à Valentine et Bruno dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Elle va leur offrir des billets d’avion pour rejoindre Nathan et Charlie à Montréal !











Noël se profile à l’horizon à Sète ! Au marché de Noël, Bruno Paoletti est présent au stand du Little Spoon aux côtés de Valentine, la compagne de son fils. Une visite inattendue de Christelle Moreno, assistante sociale à l’hôpital, vient troubler leur moment.

Et elle n’arrive pas les mains vides : elle tend deux enveloppes à Bruno et Valentine. À l’intérieur, une surprise de taille : des billets d’avion pour Montréal ! Les dates sont parfaitement alignées pour leur permettre d’assister à l’inauguration du restaurant de Nathan et Charlie. Le départ est fixé pour le soir-même. Cependant, cette surprise semble loin de réjouir Valentine…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1836 du 16 décembre 2024 : Christelle fait une énorme surprise

