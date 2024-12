La France a un incroyable talent : qui sont les qualifiés pour la demi-finale ? (résumé + replay 11 décembre)

Publicité





C’est ce soir que Karine Lemarchand présentait le second quart de finale de la saison 19 de La France a un incroyable talent. Ce soir, le jury accueillait Elodie Poux le temps d’une soirée.





Et à l’issue de cette soirée, on connait les noms des demi-finalistes de la saison !







Sont qualifiés pour la demi-finale…

Le jury avait 4 places à attribuer pour la demi-finale sur les 12 candidats de ce soir. La danseuse Gabrielle Boudreau a eu le Golden Buzzer d’Elodie Poux, et le jury a qualifié : Creatine Price, Matthieu Nina, Sonia et Sebastian, et The Brats Killers.

Ils rejoignent donc les qualifiés du premier quart de finale Mathieu (Golden Buzzer de Booder), Léa Kral, Francoeur, Inverdance, et Solange, ainsi que RB Dance Company (Golden Buzzer de Karine Le Marchand)



La France a un Incroyable Talent du 11 décembre 2024, le replay

Si vous avez manqué cette soirée, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay sur M6+.