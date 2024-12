Demain Nous Appartient spoiler : les étonnants cadeaux de Rachel à Bart et Timothée (vidéo épisode du 26 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bart, Timothéee et Rachel vont s’offrir leurs cadeaux de Noël dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet dans quelques jours, ils s’échangent leurs cadeaux et on peut dire que Rachel a des goûts bien particuliers…











Publicité





C’est Noël à la coloc ! Timothée, Bart et Rachel échangent leurs cadeaux dans une ambiance festive. Rachel, touchée par les attentions de ses colocataires qui lui ont offert des bijoux assortis, est à son tour impatiente de les gâter.

Bart reçoit un présent pour le moins… surprenant ! Il s’agit d’une statuette africaine, mais il semble l’adorer. Quant à Timothée, il remercie chaleureusement Rachel pour le pull bleu électrique qu’elle lui a choisi… Mais clairement, Timothée ne sait pas mentir et il ne semble pas emballé !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : la police arrête l’agresseur de Fred ! (vidéo épisode du 26 décembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1844 du 26 décembre 2024 : les cadeaux de Noël de la coloc

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.