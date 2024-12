« La mission secrète de la mère Noël » et « Maman, j’ai encore raté l’avion » : vos films cet après-midi sur TF1 (24 décembre)

Publicité





Les films « La mission secrète de la mère Noël » et « Maman, j’ai encore raté l’avion » sont au programme ce mardi après-midi sur TF1. De quoi s’occuper en famille avant le réveillon de Noël !





A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de TF1+.







Publicité





« La mission secrète de la mère Noël » : histoire, synopsis et interprètes (inédit)

Un soir de réveillon de Noël en 1989, Elizabeth Lane, une jeune femme enceinte, est surprise par des contractions soudaines alors qu’elle traverse la petite ville de Brookswood. Obligée de s’arrêter dans un restaurant local, elle tombe par chance sur une soirée de Noël organisée par le conseil municipal, où un médecin fait partie des invités. Tous les présents s’unissent pour aider Elizabeth et sauver son bébé.

Près de 35 ans plus tard, Elizabeth est devenue une femme d’affaires prospère, à la tête d’une marque de cosmétiques valorisée à un milliard de dollars. Sa fille, Evie, désormais adulte, est une jeune femme aimante mais un peu trop gâtée et superficielle. Pour lui enseigner la valeur de la gratitude, Elizabeth lui confie une mission : grâce à une vieille photo prise le soir de sa naissance, elle doit retrouver les personnes qui les ont aidées ce soir-là et exaucer leurs vœux de Noël. En cas d’échec, elle perdra tout droit à son héritage.



Publicité





Déterminée à réussir, Evie se rend à Brookswood et sollicite l’aide de Kyle Newman, un avocat local, pour mener à bien cette quête pleine de surprises et de découvertes.

Avec : Taylor Cole (Evie Lane), Kevin McGarry (Kyle Newman), Sarah-Jane Redmond (Elizabeth Lane), Eric Keenleyside (Jack Marshall)

Et à 15h35 « Maman, j’ai encore raté l’avion » : l’histoire, les interprètes

Un an après avoir été laissé accidentellement seul chez lui à Noël et avoir contrecarré les plans de deux cambrioleurs maladroits, Kevin rêve de passer enfin les fêtes en famille. Mais le chaos à l’aéroport bouleverse ses plans : il se trompe d’avion et atterrit seul à New York !

Avec : Macaulay Culkin (Kevin McCallister), Joe Pesci (Harry Lime), Daniel Stern (Marv Merchants), John Heard (Peter McCallister), Catherine O’Hara (Kate McCallister)