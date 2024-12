C dans l’air du 24 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 24 décembre 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 24 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Gouvernement Bayrou : des revenants… et une majorité ?

Un air de déjà-vu. Après plusieurs jours de négociations intenses, François Bayrou a dévoilé hier soir la composition de son gouvernement : 35 ministres, avec une forte présence de personnalités déjà connues. Parmi elles, Élisabeth Borne à l’Éducation, Manuel Valls aux Outre-mer, ou encore Gérald Darmanin à la Justice. Plusieurs membres du précédent gouvernement Barnier conservent leur poste, comme Bruno Retailleau à l’Intérieur, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères ou Rachida Dati à la Culture. À droite, les ralliements sont rares : malgré une lettre adressée par le Premier ministre aux Républicains pour les rassurer sur l’autorité de l’État et le redressement des finances publiques, Laurent Wauquiez a refusé d’intégrer l’équipe gouvernementale. Il a déclaré que les votes LR se feront « texte par texte ».



Les nouveaux visages se font discrets. François Rebsamen, ancien socialiste, prend en charge l’Aménagement du territoire, tandis qu’Éric Lombard, ex-directeur général de la Caisse des dépôts, devient ministre de l’Économie. Il formera un binôme avec Amélie de Montchalin, responsable des Finances, pour mener à bien la relance économique. Cependant, François Bayrou échoue à élargir sa majorité parlementaire et reste sous pression, notamment face au Rassemblement national. Marine Le Pen a d’ailleurs fustigé sur Twitter un gouvernement « sans légitimité claire et sans majorité solide ».

Un tandem sous tension. À peine trois mois après avoir quitté le ministère de l’Intérieur, Gérald Darmanin prend désormais les rênes de la Justice. Il retrouve Bruno Retailleau, également issu des Républicains, pour poursuivre une politique sécuritaire, notamment sur le trafic de drogue et l’immigration, dans le but de contrer le RN. Bien qu’ils partagent une certaine proximité idéologique, leurs parcours diffèrent : Retailleau, proche de Philippe de Villiers et François Fillon, affiche une ligne conservatrice, tandis que Darmanin, formé par Nicolas Sarkozy, incarne l’aile droite de la macronie. Malgré quelques frictions, leur collaboration sur la loi immigration a prouvé leur capacité à travailler ensemble. Selon un proche de Darmanin, le duo optera pour une approche de « fermeté et rapidité dans les réformes ». Reste à savoir si leurs fortes personnalités ne viendront pas perturber cette entente.

Des choix budgétaires qui divisent. Pendant que l’Élysée finalise ses plans, certaines régions prennent les devants. Dans les Pays de la Loire, la présidente du conseil régional, Christelle Morançais, ex-LR ralliée à Horizons, a décidé de réduire de 82 millions d’euros les subventions à la culture, aux sports et à l’égalité homme-femme pour le budget 2025-2028, bien au-delà des 40 millions demandés par le gouvernement Barnier. Ces coupes drastiques, justifiées comme des « choix politiques forts » par la présidente régionale, ont suscité une vive inquiétude. Associations, clubs sportifs, festivals et maisons de santé sont touchés de plein fouet, menaçant plus de 150 000 emplois dans le secteur culturel de la région. La semaine dernière, plus de 2 400 représentants du milieu associatif et culturel ont manifesté leur mécontentement.

Le gouvernement Bayrou saura-t-il faire mieux que celui de Michel Barnier ? Quelle orientation prendra la politique régalienne avec le tandem Darmanin-Retailleau ? Et jusqu’où iront les efforts budgétaires imposés par l’exécutif, déjà adoptés dans certaines régions ? Autant de questions qui dessinent les contours d’un mandat sous haute tension.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 24 décembre 2024 à 17h40 sur France 5.