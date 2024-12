Demain Nous Appartient spoiler : Rayane retrouve Karim... (vidéo épisode du 19 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Et si les fêtes de fin d’année étaient l’occasion d’avancer pour Rayane et Karim dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Rayane se rend au cimetière sur la tombe de Malik, le père qui l’a élevé…











Rayane parle à Malik, il regrette tout ce qui s’est passé et ne sait plus comment se positionner… Alors que tout le monde prépare Noël, Rayane se sent seul. Mais surprise, Karim rejoint ! Il est lui aussi venu se recueillir, il a emmené des fleurs sur la tombe de son frère. Et si c’était l’occasion pour une réconciliation ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1839 du 19 décembre 2024 : Rayane retrouve Karim

