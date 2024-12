« Un merveilleux Noël en famille » : votre téléfilm de Noël ce 17 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un merveilleux Noël en famille » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 17 décembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Un merveilleux Noël en famille ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un merveilleux Noël en famille » : l’histoire, le casting

À l’approche des fêtes, Maddy et son fils Wesley se rendent chez ses parents, qui possèdent un prestigieux hôtel dans une station de ski. Sur place, Maddy rencontre Paul, un jeune veuf qui élève seul son fils, Cody. Tandis que les deux garçons deviennent rapidement inséparables, une complicité naît entre Maddy et Paul. Peu à peu, ils réalisent qu’ils partagent bien plus qu’ils ne l’auraient cru…

Avec : Brendan Penny (Paul), Stacey Farber (Maddy), Benjamin Jacobson (Wesley), Azriel Dalman (Cody)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « L’invité surprise de Noël ».

« L’invité surprise de Noël » : l’histoire et le casting

Avec : Ryan Paevey (Dylan Bailey), Janel Parrish (Paige Parker), Cameron Bancroft (Rick Parker), Azriel Dalman (Noah Bailey)