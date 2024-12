C dans l’air du 17 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 17 décembre 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 17 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Alors qu’une course contre la montre s’intensifie à Mayotte pour venir en aide aux sinistrés et retrouver d’éventuels survivants dans les décombres, le président de la République a annoncé hier soir qu’il se rendra dans l’archipel dans les prochains jours. Après avoir présidé une réunion sur la situation locale, à laquelle François Bayrou a participé en visioconférence, il a décrété un deuil national. Pendant ce temps, le Premier ministre était à Pau, ville dont il est maire depuis 2014, pour présider le conseil municipal et défendre sa proposition de rétablir le cumul des mandats. Cette démarche lui a valu une avalanche de critiques venant aussi bien de la gauche que de la droite et de l’extrême droite.

Alors que son gouvernement n’est pas encore formé, François Bayrou, nommé vendredi dernier, a entamé des consultations avec les différentes formations politiques. Ce midi, il a rencontré le président de la République pour discuter d’une « architecture de démarrage », selon les termes du chef de file des députés du MoDem. En attendant plus de précisions, le Premier ministre a dû affronter seul la première séance des questions au gouvernement ce mardi à 15 heures à l’Assemblée nationale. Cette séance, demandée par la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet lors de leur entrevue samedi, visait notamment à prévenir tout risque d’inconstitutionnalité de la loi spéciale adoptée lundi à l’unanimité. Cette loi permet de lever l’impôt à compter du 1er janvier en l’absence de budget voté. Ce premier grand oral a permis à François Bayrou d’exposer une partie de sa méthode, dans l’attente de sa déclaration de politique générale prévue pour le 14 janvier, et de répondre aux polémiques, tout en abordant la situation critique à Mayotte.



Pendant ce temps en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a perdu, sans surprise, un vote de confiance au Bundestag lundi. Cette issue attendue mène la première économie européenne à de nouvelles élections législatives le 23 février. La coalition au pouvoir depuis 2021 s’était désintégrée le 6 novembre dernier, suite au limogeage du ministre des Finances, Christian Lindner, en raison de désaccords sur la politique économique et budgétaire.

Alors, quel bilan peut-on dresser des premiers jours de François Bayrou à Matignon ? À quoi pourrait ressembler la composition de son futur gouvernement ? Depuis leur alliance politique en 2017, la relation entre Emmanuel Macron et François Bayrou oscille entre collaboration et rivalité : pourrait-elle évoluer vers un affrontement ? Enfin, que retenir des turbulences politiques en Allemagne ?

