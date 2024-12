Demain Nous Appartient spoiler : Timothée sous le choc, il avoue avoir vu... (vidéo épisode du 1er janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bart va découvrir Timothée sous le choc dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut dire qu'il n'était pas prêt à entendre les explications de Timothée !











À la coloc, Bart se réveille avec une surprise inattendue : Timothée, assis sur son lit, visiblement en proie à une gêne extrême. Pris de panique, Bart s’inquiète immédiatement pour son ami : que s’est-il passé ? Heureusement, Timothée finit par le rassurer. Son malaise n’a rien de grave, mais il est dû à une situation embarrassante : il vient, par accident, de surprendre Rachel nue sous sa douche !

Totalement décontenancé, Timothée ne sait plus où se mettre et veut rappeler à Rachel que la règle, c’est qu’il prend toujours sa douche le premier. Bart lui demande de faire un petit effort et pas lui parler de l’incident…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1848 du 1er janvier 2025 : Timothée a surpris Rachel sous sa douche

