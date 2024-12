Des racines et des ailes du 18 décembre : direction l’Ariège ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 18 décembre 2024 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Dans ce numéro, « Des racines et des ailes » vous invite en Ariège.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 18 décembre « Ariège, terre d’émotion »

Nous partons en Ariège pour rencontrer celles et ceux qui vivent avec passion leur territoire pyrénéen. Entre récits inspirants, idées novatrices et défis audacieux, nous plongeons au cœur de paysages à couper le souffle.

Jean-Louis Savignol et son épouse élèvent les Mérens, des chevaux rustiques présents dans la région depuis 13 000 ans. Chaque été, ils entreprennent une transhumance spectaculaire et parfois périlleuse : 3 jours et 90 kilomètres pour conduire leurs chevaux vers l’estive de Laspé, leur offrant ainsi une liberté sauvage.



Pauline Chaboussou, conservatrice du patrimoine, œuvre pour restaurer les joyaux religieux du Couserans, comme à Saint-Lizier, un village remarquable avec ses deux cathédrales romanes. À Notre-Dame-de-la-Sède, surnommée la « Chapelle Sixtine ariégeoise », elle dévoile des trésors artistiques longtemps restés cachés.

Raphaël Kahn, photographe, met en lumière les ambassadeurs du « bien vivre » en Ariège via un site Internet original. Parmi eux, Olivier Campardou, l’un des meilleurs producteurs de sarrasin en France, est le seul à fabriquer des sobas, de délicieuses pâtes japonaises, à base de sarrasin local.

Émilie Gusse, vétérinaire dévouée, joue un rôle clé dans la préservation de l’élevage en Ariège. Sans compter ses heures ni les kilomètres parcourus, elle répond aux urgences des éleveurs d’altitude avec une disponibilité sans faille.

Le château de Gudanes, chef-d’œuvre de Jacques-Ange Gabriel, architecte de Louis XV, renaît grâce à un couple d’Australiens, Karina Waters et son mari. Depuis son rachat en 2013, ils partagent l’aventure sur les réseaux sociaux, attirant des passionnés du monde entier qui participent à la restauration de ce joyau historique.

Aurélie Fleury, épicière itinérante engagée, valorise le travail des femmes ariégeoises. Parmi ses produits d’exception, on trouve le miel naturel d’Élise Blanchard et Lucie Hotier, deux femmes courageuses qui ont transformé leur vie en reconstruisant, seules, leur ferme du XIXe siècle.

Direction l’Ariège ce soir dans « Des racines et des ailes » !