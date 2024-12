« Esprits criminels » du 18 décembre 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





« Esprits criminels » du 18 décembre 2024. Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 17 inédite de la série policière à succès « Esprits criminels ». Au programme aujourd’hui, quatre nouveaux épisodes.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.







« Esprits criminels » du 18 décembre 2024 : vos épisodes ce soir

Episode 16 « La dernière pièce du puzzle » : Alors que l’identité de la mystérieuse « Étoile d’or » est enfin dévoilée et que les derniers éléments du puzzle prennent forme, Prentiss se retrouve en grand danger. De son côté, Rossi rend une ultime visite à Voit, déclenchant une course effrénée pour retrouver la dernière « Étoile d’or ». Un affrontement intense entre Prentiss, Jade et son complice révèle la vérité derrière le complot, offrant une conclusion palpitante à l’affaire « Étoile d’or ».

Episode 17 « Memento Mori » : Rossi est déterminé à prouver qu’Elias Voit est en réalité Sicarius. Cependant, Voit retourne la situation contre lui, menaçant l’avenir de Rossi au sein du DSC.



Episode 18 « L’étoile d’or » : Rossi mobilise tout son savoir-faire et sa détermination pour échapper à l’emprise de Voit. Pendant ce temps, le DSC se rapproche, tandis que Voit dévoile l’étendue de sa sombre croisade meurtrière.

Ce soir on mène l’enquête avec « Esprits criminels » sur TF1.