« La France de l’épuration, entre vengeance et justice » : votre documentaire ce soir sur France 3 (2 avril)

« La France de l’épuration, entre vengeance et justice » au programme TV du mercredi 2 avril 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « La France de l’épuration, entre vengeance et justice ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaine







« La France de l’épuration, entre vengeance et justice » : présentation

En 1944, après quatre ans d’occupation allemande et de collaboration, la France libérée entreprend de sanctionner ceux qu’elle considère comme des « traîtres ». C’est le début de l’épuration, un processus qui s’étendra jusqu’en 1953, impliquant des centaines de milliers de dossiers, touchant des millions de personnes et laissant une empreinte indélébile sur la société française.

Comment les Français et les Françaises ont-ils vécu cet épisode mêlant justice, réparation, mais aussi règlements de comptes et vindicte populaire ? À travers des témoignages et des archives inédites, ce film explore toutes les facettes de l’épuration – économique, judiciaire, sociale – ainsi que son impact intime sur celles et ceux qui l’ont traversée. Il interroge la manière dont le pays a affronté ses propres démons et met en lumière la frontière floue entre justice et sentiment d’injustice.



S’appuyant sur les recherches historiques les plus récentes, ce documentaire révèle le contraste frappant entre une mémoire collective meurtrie, souvent réduite aux images des femmes tondues, et la réalité d’une épuration d’une ampleur sans précédent, qui a profondément marqué tous les milieux sociaux en France, sans équivalent ailleurs en Europe.