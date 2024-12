Envoyé Spécial du 12 décembre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 12 décembre 2024





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 12 décembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Les ombres de Saydnaya

Les reporters d' »Envoyé spécial » se sont rendus en Syrie, pénétrant dans Damas au lendemain de la chute de Bachar al-Assad. Parmi les lieux visités, la sinistre prison de Saydnaya, théâtre de tortures, d’exécutions et d’incarcérations arbitraires, symbolise les horreurs du régime déchu.

Au cœur du chaos de la libération, entre rues en liesse et hôpitaux débordés, ils ont suivi Houssan. Depuis dix ans, ce dernier recherche son père, arrêté par les hommes de Bachar al-Assad. Ignorant si celui-ci a été emprisonné, libéré ou exécuté, Houssan incarne le drame de dizaines de milliers de familles syriennes plongées dans l’incertitude et le deuil.

🔴 Les vide-greniers font le plein

Autrefois limités aux beaux jours, les vide-greniers se tiennent désormais tout au long de l’année, attirant bien plus qu’une foule de chineurs en quête de bonnes affaires ou de familles vidant leurs greniers. Face à une inflation galopante, de nombreux Français se voient contraints de vendre des objets non essentiels ou des souvenirs familiaux pour joindre les deux bouts. Dans toutes les régions, les vide-greniers permanents prolifèrent, transformant les difficultés économiques des uns en opportunités pour d’autres.

Prenons l’exemple de Jade, qui tient un stand pour financer son projet d’auto-entreprise. Ou encore celui du commissaire-priseur Marc Labarbe, qui parcourt les villages du Sud-Ouest en camionnette, expertisant les trésors que les habitants souhaitent vendre. Combien Laurent obtiendra-t-il pour la collection de pièces de son grand-père ? Aurélie parviendra-t-elle à subvenir aux besoins de sa famille sans renoncer à ses objets sentimentaux ? Entre bonnes affaires et chasse aux trésors, « Envoyé spécial » plonge dans cet univers où vider les greniers devient une nécessité pour remplir frigos et portefeuilles.



🔴 Sorcières : mauvais sorts et bonnes affaires

Exit l’image des sorcières au nez crochu et aux verrues ! Place à des figures ultra-tendance, rebelles et maîtresses du marketing. Les sorcières modernes envahissent désormais les réseaux sociaux, où elles redéfinissent leur image. Certaines célèbrent le pouvoir des plantes, des minéraux et des cycles lunaires, tandis que d’autres s’inscrivent dans un mouvement éco-féministe, revendiquant un pouvoir mystique qui intrigue et parfois inquiète les autorités.

Mais qui sont ces sorcières 2.0, dont la popularité ne cesse de croître ? Le phénomène #WitchTok, fusion de « witch » (sorcière en anglais) et TikTok, totalise plus de 62 milliards de vues. Autrefois caricaturées et persécutées, elles reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène. Un tiers des Français croit en la sorcellerie ou aux envoûtements. Leur influence s’étend même à la sphère publique, alimentée par des best-sellers littéraires et un discours anti-patriarcal qui redonne vie et sens à cette figure historique.

🔴 Nina Métayer, la crème des pâtissières

À 36 ans, Nina Métayer a été sacrée « Meilleure cheffe pâtissière du monde » par le prestigieux classement international des 50’s Best, un honneur qui s’ajoute au titre attribué l’année précédente par l’Union internationale des boulangers et pâtissiers. Malgré son immense succès, Nina incarne une cheffe accessible et ancrée dans le quotidien.

Chaque matin, dès 4 heures, elle s’investit avec passion dans son atelier, où elle et son équipe confectionnent des gâteaux alliant beauté, saveurs et créativité artisanale. Parfois, elle va jusqu’à vendre elle-même ses créations, épaulée par sa sœur Paloma, au grand étonnement des clients.

Pourtant, la pâtisserie n’était pas sa vocation première : Nina rêvait initialement de devenir boulangère afin de voyager librement, notamment au Mexique, un pays qui lui tient particulièrement à cœur. « Envoyé spécial » a suivi cette cheffe talentueuse dans son quotidien, ses souvenirs intimes et sa vie de jeune maman, dessinant un portrait authentique, de Paris à La Rochelle, en passant par l’Alsace et le Mexique.