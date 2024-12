Le Meilleur Pâtissier du 12 décembre : l’épisode 10 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 12 décembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Aujourd’hui, l’épisode a pour thème « Adopte un cake ». Pour cette 10e semaine de concours, les gâteaux promettent d’être encore plus savoureux, sensuels et irrésistibles ! Les pâtissiers ne seront pas 5, mais 6 à s’affronter, car Romain, le grand gagnant de l’ultime duel des éliminés, fait son grand retour !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 12 décembre 2024, présentation de l’épisode 10 « Adopte un cake »

Préparez-vous à vivre une célébration de l’amour comme vous ne l’avez jamais vue !

Épreuve créative : leçon de séduction en gâteau, le « Speed caking »

Les pâtissiers s’apprêtent à donner une véritable leçon de séduction au jury ! Lors d’un rendez-vous galant avec Cyril et Mercotte, ils dévoileront leurs atouts charme en gâteau.



Épreuve technique : le gâteau dîner romantique de Titouan Claudet

Place à une recette du talentueux Titouan Claudet, chef pâtissier prodige venu de Genève. Il a mis toute sa créativité et son cœur pour créer le délicieux gâteau « dîner romantique » ! Une recette astucieuse, pleine de surprises, qui rend hommage à l’amour et à la gourmandise. Quel pâtissier saura s’en inspirer et décrocher la première place ?

Épreuve surprise : le gâteau d’amour à la fraise… à 4 mains

Les pâtissiers devront réaliser un gâteau entièrement dédié à l’amour, en mettant à l’honneur l’ingrédient le plus sensuel : la fraise ! Sans le savoir, ils pâtisseront en binôme avec un ancien gagnant du Meilleur Pâtissier, profitant de son expérience. Le duo qui réalisera le meilleur gâteau remportera le cupcake d’or, symbole d’immunité. Qui décrochera cette immunité, qui recevra le tablier bleu et qui devra malheureusement quitter la tente ?

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !