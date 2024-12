« Esprits criminels » du 4 décembre 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





« Esprits criminels » du 4 décembre 2024. Ce soir à la télé, TF1 débute la diffusion de la saison 17 inédite de la série policière à succès « Esprits criminels ». Au programme aujourd’hui, quatre nouveaux épisodes.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.







« Esprits criminels » du 4 décembre 2024 : vos épisodes ce soir

Episode 9 « Pure folie » : Le DSC enquête sur un redoutable meurtrier à Washington, dont la méthode macabre consiste à plonger ses victimes dans l’acide. Prentiss et Rossi explorent les archives du DSC pour établir un lien avec « L’Étoile d’or ». Ils découvrent rapidement que les seuls dossiers encore disponibles sont détenus par la veuve d’un ancien membre du DSC. Prentiss décide de lui rendre visite pour lever le voile sur la vérité. Pendant ce temps, Voit mobilise son avocat pour entrer en contact avec Damien, cherchant à devancer le DSC dans cette course contre la montre.

Episode 10 « Là où tout a commencé » : Le DSC tente de contrer Jade et Damien, plongés dans une spirale meurtrière. Rossi est confronté à son passé complexe avec Jill Gideon. Malgré les tensions, ils doivent mettre de côté leurs différends pour explorer les origines des recherches comportementales à l’origine du programme « Étoile d’or ». Alors que Jade et Damien prennent l’avantage, Rossi s’appuie sur leur profil psychologique pour anticiper leurs prochains mouvements. Pendant ce temps, Tyler et Rebecca redoublent d’efforts pour exercer une pression décisive sur l’avocat d’Elias Voit.



Episode 11 « Belles à croquer » : Le directeur adjoint Bailey, motivé par une raison personnelle inattendue, insiste pour superviser une enquête impliquant de jeunes notables de Washington, victimes d’un criminel sadique. Cependant, lorsque l’affaire prend une tournure politique, le DSC se retrouve sous la pression d’une influente sénatrice déterminée à intervenir.

Episode 12 « Le vice dans les veines » : L’explosion met en péril la poursuite de l’affaire Sicarius, à moins que le DSC ne parvienne à justifier sa réouverture. Leur enquête les conduit à un prisonnier condamné à mort : est-il un meurtrier ou simplement une autre victime du redoutable Sicarius ?

Ce soir on mène l’enquête avec « Esprits criminels » sur TF1.