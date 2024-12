Ici tout commence du 13 décembre : Carla a disparu (résumé + vidéo épisode 1067 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 13 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1067 – Carla a disparu ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme est introuvable alors que c’est le jour de son examen…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 13 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1067

Carla a quitté la colocation et a annoncé son intention de partir de l’Institut. Cette nouvelle plonge Bérénice et Rose dans l’inquiétude. Tandis que Constance et Teyssier tentent de calmer Bérénice à leur manière, Teyssier minimise la situation, la qualifiant de simple fugue ou d’un caprice d’adolescente. Ensemble, ils cherchent à déterminer où Carla pourrait être, car le temps presse : c’est jour d’examen à l’Institut, et son absence pourrait compromettre son année. Malgré les supplications de Rose et Bérénice, Teyssier refuse d’assouplir les règles. Mais la mère de Carla, déterminée à tout pour soutenir sa fille, décide de demander de l’aide à Marc Leroy…

De son côté, Coline clarifie les choses avec sa mère. Et Alice apprend les secrets de la séduction alors que Mehdi embrasse le rôle le plus important de sa vie.



Ici tout commence du 13 décembre 2024 – extrait vidéo

