Plus Belle La Vie du 13 décembre 2024 : Deborah observe Romy et fait un malaise (résumé + extrait vidéo épisode 234 en avance)

Plus belle la vie du 13 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 234 de PBLV – Deborah observe sa fille et les Marci de loin cet après-midi dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle va faire un malaise…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 décembre 2024 – résumé de l’épisode 234

Baptiste demande à Emma sa décision concernant le bébé. Elle veut le garder malgré le moment difficile, affirmant qu’elle peut concilier un travail prenant et deux enfants. Baptiste comprend qu’elle envisage de repartir en Australie. Emma lui révèle avoir postulé pour une promotion et insiste qu’elle élèvera cet enfant à Canberra, avec ou sans lui, tout en l’encourageant à avancer dans sa vie.

Pendant ce temps là, Samuel informe Thomas qu’il a localisé le téléphone de Déborah à la gare Saint-Charles. Il pense qu’elle est sans abri et transmet son signalement aux associations. Il va aussi aller patrouiller sur place. Au bar, Mathis exprime à Baptiste son envie d’y travailler. Touché, Baptiste évoque ensuite avec Thomas et Gabriel la décision d’Emma. Thomas critique son ultimatum, mais Gabriel comprend sa position. Après son départ, Gabriel met en garde Thomas : Emma pourrait quitter Baptiste.



Déborah observe à distance Thomas et Baptiste avec Romy. Elle les suit, émue, alors qu’ils rentrent au bar et chantent pour l’enfant. Déborah pleure, toujours dans l’ombre.

De son côté, Luna est toujours harcelée par Cécilia, mais reste ferme. Elle reçoit la visite de Mirta au parloir, qui l’informe de son futur transfert en Bretagne et lui assure que son avocate est au courant des agissements de Cécilia. Mirta promet de s’installer près d’elle, tandis que Yolande prendra sa place. Luna, émue, la remercie. De son côté, Cécilia, furieuse du transfert de Luna, accuse le gardien de faiblesse et dit qu’il ne lui sert plus à rien… Il tente de la retenir et elle lui dit qu’ils vont devoir se débarrasser de Luna rapidement.

A la résidence, Steve revient de vacances, accueilli par Jules et Yolande. En ouvrant une case de l’Avent, il trouve un message mystérieux lié à une étoile. Plus tard, il découvre une étoile sur le dos de Nisma et y voit un signe du destin. Il confie ses sentiments à Jules, puis à Nisma, souhaitant préserver leur amitié.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 décembre 2024 – extrait vidéo

