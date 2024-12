Ici tout commence du 18 décembre : Teyssier et Constance ont tout compris ! (résumé + vidéo épisode 1070 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 18 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1070 – Teyssier et Constance ont tout compris et confrontent Bérénice ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Ils confrontent Carla au sujet du sabotage du plat de Souleymane.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 18 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1070

Teyssier sait pertinemment que Bérénice est responsable du sabotage du plat de Souleymane Myriel. Dès l’aube, Emmanuel et Constance la confrontent pour la pousser à assumer ses actes. Bien que Bérénice cherche à éviter la confrontation, ils insistent fermement. A-t-elle mesuré l’ampleur des conséquences de son geste ? Souleymane aurait pu perdre son année à cause d’elle ! Lorsque Constance exprime sa profonde déception, Bérénice comprend qu’elle est allée trop loin. Face à cette prise de conscience, elle s’excuse, honteuse d’avoir trahi la confiance de sa sœur…

De son côté, Hortense fait une annonce choc à Mehdi : elle a changé d’avis, elle veut un bébé ! Le jeune chef ne s’y attendait pas et ne sait pas comment réagir. Quant à Solal, il prouve qu’il n’est pas si tendre que cela.



Ici tout commence du 18 décembre 2024 – extrait vidéo

