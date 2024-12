Plus Belle La Vie du 18 décembre 2024 : Emma perd le bébé (résumé + extrait vidéo épisode 237 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 237 de PBLV – C’est un drame qui attend Emma et Baptiste ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’ils se réconcilient, Emma fait une fausse couche et perd leur bébé !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 décembre 2024 – résumé de l’épisode 237

Emma propose à Baptiste de retourner en Australie avec Mathis avant lui, ce qui lui permettrait de passer plus de temps auprès de ses proches. Elle estime qu’un peu de recul leur ferait du bien à tous les deux pour réfléchir. Mais Baptiste interprète cela comme une rupture et le prend très mal. De son côté, Thomas rend visite à Eric au Pavillon des Fleurs. Eric lui conseille de tourner la page, tout en reconnaissant que Thomas traverse une période difficile. Il l’encourage à réagir et à reprendre sa vie en main.

Baptiste confie à Thomas son inquiétude quant à une possible séparation avec Emma. Il lui partage également son idée d’ouvrir un bar à Canberra, inspiré du Mistral. Thomas et Kilian le soutiennent en lui expliquant les bases nécessaires pour gérer un bar. Plus tard, Baptiste en parle à Emma, qui apprécie son initiative. Leur complicité renaît, et Emma accepte de l’aider à construire son business plan.



Alors qu’Emma examine le business plan de Baptiste, elle est prise de violentes douleurs. Inquiet, Baptiste l’emmène au cabinet médical. Gabriel annonce qu’elle doit être hospitalisée. Malheureusement, Emma fait une fausse couche.

L’avocate de Luna, Alice Bataille, informe Patrick qu’elle a tenté de se suicider en prison. Sous le choc, Patrick et Alice doutent de la version officielle et suspectent une mise en scène orchestrée par Cécilia et son complice, le gardien de prison. Ils pensent que Luna a voulu envoyer un message en agissant ainsi. Patrick élabore alors un plan pour assurer sa sécurité.

En prison, le gardien tente d’agresser Luna à l’infirmerie. Luna se met à hurler. Surprise, Babeth intervient en prétendant être une infirmière intérimaire. Le gardien se montre méfiant, mais Babeth parvient à le remettre à sa place. Elle explique ensuite à Luna qu’elle est infiltrée pour la protéger et que Patrick est au courant de la situation. Bien que Babeth propose de demander un internement comme mesure de protection, Luna refuse et révèle qu’elle a un plan pour faire tomber leurs ennemis.

Au Pavillon des Fleurs, Baram informe Blanche et Eric qu’il a reçu une décision de refus pour son titre de séjour et risque d’être expulsé. Eric et Blanche le rassurent en promettant de déposer un recours suspensif pour contester cette décision. Plus tard, Eric informe Baram que l’avocat de l’association conseille de déposer une nouvelle demande d’asile. Baram, toutefois, craint un nouveau refus et envisage de faire appel à un passeur pour se rendre en Espagne. Eric insiste pour qu’il explore la voie légale, mais Baram refuse de mettre en avant son homosexualité comme argument.

VIDÉO Plus belle la vie du 18 décembre 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.