Ici tout commence du 26 décembre : Solal a pris la fuite... (résumé + vidéo épisode 1076 en avance)

Ici tout commence du 26 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1076 – Solal a pris la fuite après avoir surpris Zoé et Gary dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, Lionel découvre que Solal a dormi chez eux…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 26 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1076

Après avoir surpris Zoé et Gary dans un moment d’intimité, Solal a trouvé refuge chez les Lanneau. Tandis qu’Inès et Lionel se réjouissent pour leur sœur, Solal sombre dans la mélancolie. Voir celle qu’il aime dans les bras d’un autre est une douleur qu’il peine à supporter. Jusqu’à quand devra-t-il s’effacer et sacrifier ses propres sentiments pour le bonheur de Zoé ?

Mais pour Zoé et Gary, c’est la douche froide… Leur première fois ne s’est pas du tout passée comme ils l’imaginaient. Au réveil, le malaise est palpable et Gary n’ose pas dire à Zoé ce qu’il ressent.



Pendant ce temps là, Gaspard retourne sa veste. Et Antoine découvre un mystérieux cadeau de Noël. Il ne sait pas qui lui a laissé ce paquet sur son bureau !

Ici tout commence du 26 décembre 2024 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.