Ici Tout Commence spoiler : Stéphane annonce une terrible nouvelle à Lionel ! (vidéo épisode du 30 décembre)

Ici tout commence spoiler – Le retour de Stéphane Lanneau a été un choc pour ses enfants dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, ce que Stéphane va annoncer à Lionel va faire l’effet d’une bombe !











Et pour cause, Stéphane annonce à son fils qu’il décroché un emploi à Biarritz, à plusieurs centaines de kilomètres de l’Institut, avec une prise de poste prévue dès la semaine prochaine. Et comme si cela ne suffisait pas, Lionel encaisse un autre coup dur : son père veut partir avec Inès, souhaitant ainsi décharger ses deux aînés de cette lourde responsabilité.

Résolu à reprendre sa vie en main, Stéphane semble inflexible. Cependant, pour la fratrie Lanneau, ce départ menace de fragiliser l’équilibre qu’ils ont mis si longtemps à construire… Inès acceptera-t-elle de suivre Stéphane et laisser Lionel et Zoé ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1078 du 30 décembre 2024, Stéphane veut partir avec Inès

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.