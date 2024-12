Ici Tout Commence spoiler : Alice choquée, elle découvre qui est vraiment Gaspard ! (vidéo épisode du 19 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Alice va finalement découvrir le vrai visage de Gaspard dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Gaspard a découvert la relation entre Gaëtan et Alice, il ne va pas hésiter à menacer le prof de sport l’institut Auguste Armand !











Publicité





Gaspard ne recule devant rien. À la fin du cours de sport, il confronte ouvertement Gaëtan Rivière au sujet d’une supposée idylle avec une élève, bien que ce dernier soit en couple avec Alice, une autre enseignante de l’Institut. Gaspard va jusqu’à menacer Gaëtan et tenter de l’intimider… Sauf qu’Alice les surprend. Elle découvre qui est vraiment Gaspard et lui annonce qu’elle ne veut plus qu’il lui adresse la parole en dehors de ses cours.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : un retour, un couple en crise, les résumés jusqu’au 3 janvier 2025

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1071 du 19 décembre 2024, Alice recadre Gaspard

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.