Star Academy du 16 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 16 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.





Une journée marquée par le débrief avec Marlène. Elle les félicite globalement pour ce prime, les élèves essaient de savoir qui a été élue Miss France mais elle n’a pas le droit de leur dire.







Sur « Caruso » pour Charles, la prof d’expression scénique lui dit qu’il peut être fier de lui. Elle salue son implication.

Sur le tableau d’Ebony, Marlène la félicite et salue la maitrise de sa voix quand elle bouge. Pour Franck sur « Ne me quitte pas », il est applaudi par les autres élèves et Marlène est émue. Elle parle d’un moment « spectaculaire ».



Pour le duo Marine / Marguerite, Marlène note quelques imprécisions et Marine pleure, elle trouve qu’elle crie trop. Marlène la rassure : elle est formidable mais veut qu’elle aille plus loin dans l’interprétation.

Pour Ulysse et Marguerite sur « A ma place », Marlène a adoré leur interprétation. Quand la prof s’en va, Marine insiste pour tenter de savoir qui est Miss France mais elle ne peut rien leur dire.

Michaël Goldman vient ensuite annoncer le programme des évaluations de la semaine. C’est la semaine du public, qui a choisi leurs chansons pour les évaluations. Et le public fera un classement des évaluations mardi, qui comptera à 50% dans la note finale !

Chansons choisies : Marine « My heart will go on » de Céline Dion, Ebony « Je suis un homme » de Zazie, Franck « Stay with me » Sam Smith, Ulysse « New-York avec toi » de Téléphone, Marguerite « Facile » Camélia Jordana, et Charles « Le blues du Businessman » de Starmania.

Au moment du calendrier de l’avent, les élèves reçoivent du courrier de fans. Ils retrouvent ensuite Michaël au théâtre, avec une équipe d’auteurs compositeurs. Ils vont travailler sur leurs singles ! Ils sont plusieurs à faire écouter leurs propres compos, comme Ulysse, Ebony, Marguerite et Marine.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.